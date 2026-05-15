РЭЦ: Россия и Танзания формируют основу для партнерства
18:05 15.05.2026
РЭЦ: Россия и Танзания формируют основу для партнерства

Флаг Танзании
Флаг Танзании. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский и танзанийский бизнес формируют основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, обращает внимание Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
В городе Аруше в Танзании прошел Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум. Соорганизаторами мероприятия выступили РЭЦ, фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ и Управление по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании. В форуме приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников и государственный министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Александр Мкумбо.
"В ходе мероприятия состоялось выступление руководителя направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафила Али-Заде. Он сообщил, что форум объединил более 100 российских компаний и свыше 300 компаний из Танзании и стал важной площадкой для открытого диалога, обмена опытом и поиска новых направлений сотрудничества между бизнес-сообществами двух государств", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.
Спикер также перечислил сферы, обладающие высоким потенциалом для расширения сотрудничества двух стран. К ним относятся промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, геология и недропользование, информационно-коммуникационные технологии, туризм, здравоохранение, образование и наука.
"Важно отметить, что успех двустороннего экономического сотрудничества строится не только на инвестициях и торговле, но и на доверии, уважении интересов друг друга и стремлении создавать совместные проекты с реальной практической отдачей для обеих стран. Россия заинтересована в надежных и устойчивых партнерских отношениях с Танзанией, а Танзания сегодня становится одним из ключевых центров экономического роста и инвестиционного развития на африканском континенте", – заявил Исрафил Али-Заде.
Отдельно в рамках форума также состоялись B2B-встречи, где участники смогли обменяться опытом, обсудить возможности новых партнерств, контрактов и совместных инвестиционных проектов.
 
