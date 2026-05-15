Новые резиденты появятся у ОЭЗ в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Красноярская технологическая долина" готовится принять новых резидентов, сообщило правительство Красноярского края.

Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев в четверг посетил "Красноярскую технологическую долину", которая создана для развития перерабатывающей промышленности, выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью и повышения конкурентоспособности российской продукции. Сейчас в ОЭЗ работают шесть резидентов: компании из сфер машиностроения и металлургии.

"Как рассказал руководитель управляющей компании "Центр развития промышленных территорий" Евгений Афанасьев, сейчас интерес к площадке проявляют еще несколько компаний. Среди них - производители из сфер машиностроения, стройиндустрии и бытовой химии", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

По данным правительства, Медведев посетил предприятие "Спецтехномаш", которое выпускает обогатительное оборудование для угольной промышленности, металлургии, стройиндустрии и энергетики. Для компании это уже вторая площадка в Красноярске: первая - в индустриальном парке "Красный Яр". Дальнейшее развитие связано с расширением мощностей именно на площадке ОЭЗ, отметил кабмин.

Для резидентов предусмотрены преференции: 247 гектаров промышленной территории с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, налог на имущество - 0% в первые десять лет, налог на прибыль - 2%, также действует режим свободной таможенной зоны, уточнило правительство.

Правительство отметило, что "Красноярская технологическая долина" продолжает развиваться: инфраструктуру расширяют синхронно с появлением новых резидентов.