Рейтинг@Mail.ru
Новые резиденты появятся у ОЭЗ в Красноярске - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 15.05.2026
Новые резиденты появятся у ОЭЗ в Красноярске

ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" примет новых резидентов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Красноярская технологическая долина" готовится принять новых резидентов, сообщило правительство Красноярского края.
Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев в четверг посетил "Красноярскую технологическую долину", которая создана для развития перерабатывающей промышленности, выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью и повышения конкурентоспособности российской продукции. Сейчас в ОЭЗ работают шесть резидентов: компании из сфер машиностроения и металлургии.
"Как рассказал руководитель управляющей компании "Центр развития промышленных территорий" Евгений Афанасьев, сейчас интерес к площадке проявляют еще несколько компаний. Среди них - производители из сфер машиностроения, стройиндустрии и бытовой химии", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
По данным правительства, Медведев посетил предприятие "Спецтехномаш", которое выпускает обогатительное оборудование для угольной промышленности, металлургии, стройиндустрии и энергетики. Для компании это уже вторая площадка в Красноярске: первая - в индустриальном парке "Красный Яр". Дальнейшее развитие связано с расширением мощностей именно на площадке ОЭЗ, отметил кабмин.
Для резидентов предусмотрены преференции: 247 гектаров промышленной территории с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, налог на имущество - 0% в первые десять лет, налог на прибыль - 2%, также действует режим свободной таможенной зоны, уточнило правительство.
Правительство отметило, что "Красноярская технологическая долина" продолжает развиваться: инфраструктуру расширяют синхронно с появлением новых резидентов.
Во встрече также участвовали представители компании "СейсмикЛаб" - разработчика программного обеспечения для горного производства. Медведев подчеркнул важность интеграции инновационных решений, рождаемых в крае, с действующими производствами под реальный спрос.
 
Красноярский крайКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала