ОАЭ отвергли обвинения Ирана в участии в агрессии против Тегерана

Краткий пересказ от РИА ИИ Объединенные Арабские Эмираты отвергли обвинения Ирана в участии в агрессии против Тегерана.

Госминистр ОАЭ заявил, что страна сохраняет за собой право на меры дипломатического, юридического и военного характера для противодействия любым угрозам и враждебным действиям.

ДУБАЙ, 15 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты отвергают обвинения Ирана в участии в агрессии против этой страны, заявил в пятницу эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар, принимавший участие в совете глав МИД БРИКС в Индии.

"Министр подтвердил, что ОАЭ категорически отвергают эти утверждения иранской стороны", - сказал аль-Марар, слова которого приводятся в письменном заявлении МИД.

По его словам, ОАЭ отвергают любые угрозы и попытки повлиять на суверенную политику страны. "ОАЭ сохраняет за собой суверенное право на меры дипломатического, юридического, военного характера для противодействия любым угрозам, утверждениям и враждебным действиям", - сказал госминистр ОАЭ.