19:09 15.05.2026
ОАЭ отвергли обвинения Ирана в участии в агрессии против Тегерана

Аль-Марар: ОАЭ не принимал участие в агрессии против Ирана

Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
  • Объединенные Арабские Эмираты отвергли обвинения Ирана в участии в агрессии против Тегерана.
  • Госминистр ОАЭ заявил, что страна сохраняет за собой право на меры дипломатического, юридического и военного характера для противодействия любым угрозам и враждебным действиям.
ДУБАЙ, 15 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты отвергают обвинения Ирана в участии в агрессии против этой страны, заявил в пятницу эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар, принимавший участие в совете глав МИД БРИКС в Индии.
В четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил ОАЭ в прямом участии в боевых действиях против Тегерана. По его словам, когда началась агрессия США и Израиля, ОАЭ "воздержались от ее осуждения, а также позволили использовать свою территорию для обстрелов" иранской территории.
"Министр подтвердил, что ОАЭ категорически отвергают эти утверждения иранской стороны", - сказал аль-Марар, слова которого приводятся в письменном заявлении МИД.
По его словам, ОАЭ отвергают любые угрозы и попытки повлиять на суверенную политику страны. "ОАЭ сохраняет за собой суверенное право на меры дипломатического, юридического, военного характера для противодействия любым угрозам, утверждениям и враждебным действиям", - сказал госминистр ОАЭ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
В миреОАЭТегеран (город)ИранАббас АракчиБРИКСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
