Ближневосточные страны начнут транзит нефти в обход Ормуза, заявил эксперт - РИА Новости, 15.05.2026
17:11 15.05.2026
Ближневосточные страны начнут транзит нефти в обход Ормуза, заявил эксперт

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ближневосточные страны будут развивать трубопроводы, чтобы все больше нефти отправлять в обход Ормузского пролива.
  • ОАЭ ускорят строительство трубопровода в обход Ормузского пролива, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.
  • Реализация новых нефтетранспортных проектов будет способствовать стабилизации цен на нефть и снижению влияния геополитики на нефтяной рынок.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ближневосточные страны будут развивать трубопроводы, чтобы все больше нефти отправлять в обход Ормузского пролива, что снизит влияние региональных конфликтов на нефтяной рынок, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"В целом, участники рынка будут стремиться к тому, чтобы уменьшить зависимость от поставок нефти транзитом через Ормузский пролив. И роль Ормузского пролива для нефтяного рынка снизится. Итогом этих конфликтов будет то, что страны региона будут реализовывать новые нефтетранспортные проекты", - сказал он.
Ранее в пятницу пресс-служба правительства Абу-Даби сообщила, что ОАЭ ускорят строительство трубопровода в обход Ормузского пролива. В настоящее время он находится в стадии строительства и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2027 году, отмечается в сообщении.
Этот нефтепровод позволит увеличить доставку нефти до порта Фуджейра с месторождений страны до 3 миллионов баррелей в сутки.
По словам Родионова, проект ОАЭ - не последний в череде тех, которые будут способствовать снижению зависимости поставок нефти от транзита через Ормузский пролив. Продолжать строить новые транспортные мощности будет и Саудовская Аравия. Не исключено, что этим займется и Ирак. Однако в его случае это будет дороже, так как нужно будет строить нефтепроводы для транспортировки нефти с юга страны на север.
"Реализация новых нефтетранспортных проектов будет способствовать стабилизации цен на нефть, тому, что геополитика будет в меньшей степени оказывать влияние на нефтяной рынок", - добавил Родионов.
