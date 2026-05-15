Ближневосточные страны начнут транзит нефти в обход Ормуза, заявил эксперт

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ближневосточные страны будут развивать трубопроводы, чтобы все больше нефти отправлять в обход Ормузского пролива, что снизит влияние региональных конфликтов на нефтяной рынок, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

"В целом, участники рынка будут стремиться к тому, чтобы уменьшить зависимость от поставок нефти транзитом через Ормузский пролив . И роль Ормузского пролива для нефтяного рынка снизится. Итогом этих конфликтов будет то, что страны региона будут реализовывать новые нефтетранспортные проекты", - сказал он.

Ранее в пятницу пресс-служба правительства Абу-Даби сообщила, что ОАЭ ускорят строительство трубопровода в обход Ормузского пролива. В настоящее время он находится в стадии строительства и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2027 году, отмечается в сообщении.

Этот нефтепровод позволит увеличить доставку нефти до порта Фуджейра с месторождений страны до 3 миллионов баррелей в сутки.

По словам Родионова, проект ОАЭ - не последний в череде тех, которые будут способствовать снижению зависимости поставок нефти от транзита через Ормузский пролив. Продолжать строить новые транспортные мощности будет и Саудовская Аравия . Не исключено, что этим займется и Ирак . Однако в его случае это будет дороже, так как нужно будет строить нефтепроводы для транспортировки нефти с юга страны на север.