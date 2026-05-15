Ближневосточные страны начнут транзит нефти в обход Ормуза, заявил эксперт

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ближневосточные страны будут развивать трубопроводы, чтобы все больше нефти отправлять в обход Ормузского пролива, что снизит влияние региональных конфликтов на нефтяной рынок, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"В целом, участники рынка будут стремиться к тому, чтобы уменьшить зависимость от поставок нефти транзитом через Ормузский пролив. И роль Ормузского пролива для нефтяного рынка снизится. Итогом этих конфликтов будет то, что страны региона будут реализовывать новые нефтетранспортные проекты", - сказал он.
Этот нефтепровод позволит увеличить доставку нефти до порта Фуджейра с месторождений страны до 3 миллионов баррелей в сутки.
По словам Родионова, проект ОАЭ - не последний в череде тех, которые будут способствовать снижению зависимости поставок нефти от транзита через Ормузский пролив. Продолжать строить новые транспортные мощности будет и Саудовская Аравия. Не исключено, что этим займется и Ирак. Однако в его случае это будет дороже, так как нужно будет строить нефтепроводы для транспортировки нефти с юга страны на север.
"Реализация новых нефтетранспортных проектов будет способствовать стабилизации цен на нефть, тому, что геополитика будет в меньшей степени оказывать влияние на нефтяной рынок", - добавил Родионов.