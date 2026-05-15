Президент Финляндии считает, что США не выйдут из НАТО

- Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что США не выйдут из НАТО и не будут выводить войска из Европы, так как это отвечает их интересам.
- Он считает, что американским военным базам в Европе отводится важная роль для проведения операций на других континентах.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США не станут выходить из НАТО и не будут выводить войска из Европы, потому что это противоречило бы их интересам, утверждает президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Финляндии считает, что "Америке нужна Европа", потому что без американских военных баз на континенте у Вашингтона якобы не было бы возможности проводить операции на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Трамп ранее заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".