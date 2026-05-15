Президент Финляндии считает, что США не выйдут из НАТО
16:53 15.05.2026
Президент Финляндии считает, что США не выйдут из НАТО

Стубб: США не станут выходить из НАТО и не будут выводить войска из Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что США не выйдут из НАТО и не будут выводить войска из Европы, так как это отвечает их интересам.
  • Он считает, что американским военным базам в Европе отводится важная роль для проведения операций на других континентах.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. США не станут выходить из НАТО и не будут выводить войска из Европы, потому что это противоречило бы их интересам, утверждает президент Финляндии Александр Стубб.
"США не собираются выходить из альянса. США и дальше будут работать в НАТО. Почему? Потому что это отвечает их собственным основным интересам. Так что хватит об этом болтать", - сказал Стубб, выступая на литовско-финляндском бизнес-форуме в Вильнюсе.
Президент Финляндии считает, что "Америке нужна Европа", потому что без американских военных баз на континенте у Вашингтона якобы не было бы возможности проводить операции на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Трамп ранее заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
