В Подмосковье задержали мужчину, ранившего ножом семилетнюю девочку
10:16 15.05.2026 (обновлено: 16:45 15.05.2026)
В Подмосковье задержали мужчину, ранившего ножом семилетнюю девочку

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
  • В подмосковном Наро-Фоминском городском округе мужчина ранил ножом семилетнюю девочку.
  • Подозреваемого задержали, ребенка госпитализировали.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Подмосковье мужчина ранил ножом семилетнюю девочку, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«

Подмосковье полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе", — написала она на платформе "Макс".

По словам Волк, инцидент случился накануне вечером. Около 19:00 к двум сестрам, гулявшим в дачном поселке, подошел мужчина, достал из кармана нож и набросился на одну из девочек.
Пострадавшую доставили в детский клинический центр имени Рошаля. Там ей оказали помощь и выписали под наблюдение врача по месту жительства.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Суд отправил задержанного под стражу.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший — 21-летний молодой человек, инвалид с детства, официально нигде не работающий. По словам его отца, он страдает шизофренией.
