В Подмосковье задержали мужчину, ранившего ножом семилетнюю девочку

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Подмосковье мужчина ранил ножом семилетнюю девочку, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

« "В Подмосковье полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминском городском округе", — написала она на платформе "Макс".

По словам Волк, инцидент случился накануне вечером. Около 19:00 к двум сестрам, гулявшим в дачном поселке, подошел мужчина, достал из кармана нож и набросился на одну из девочек.

Пострадавшую доставили в детский клинический центр имени Рошаля. Там ей оказали помощь и выписали под наблюдение врача по месту жительства.

Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Суд отправил задержанного под стражу.