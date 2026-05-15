Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили реконструкцию газопровода в районе Соколиная Гора - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:44 15.05.2026
В Москве завершили реконструкцию газопровода в районе Соколиная Гора

В районе Соколиная Гора завершили реконструкцию газопровода низкого давления

© АО "Мосгаз"Реконструкция газопровода
Реконструкция газопровода - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© АО "Мосгаз"
Реконструкция газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили реконструкцию газопровода низкого давления в районе Соколиная гора в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления в районе Соколиная Гора. Они велись с марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, за это время модернизировали более 1,5 километра трубопроводов. Обновление затронуло участок на Кирпичной и Вольной улицах. Работы проводились для повышения эффективности системы газоснабжения Москвы.
"Специалисты АО "Мосгаз" заменили старые стальные трубы на полиэтиленовые. Современные материалы более надежные, долговечные и устойчивые к различным видам воздействия - от механического до химического. Срок службы нового газопровода превышает 40 лет", - уточняется в сообщении.
Более того, замену труб выполнили методом открытой прокладки - наиболее оптимальным для этих условий. Инженеры учли особенности застройки, провели детальное обследование всех проходящих рядом коммуникаций для обеспечения безопасности строительства. Реконструкция проводилась поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей района.
"Город планомерно обновляет инженерную инфраструктуру столицы. Помимо замены старых сетей, строятся новые объекты для обеспечения стабильного и безопасного газоснабжения жилых районов, социальных объектов и предприятий", - подчеркивается в сообщении.
Работы ведутся с применением современных технологий и с учетом планируемого развития каждого района Москвы. Таким образом, уже сейчас закладывается основа для устойчивого функционирования городской среды на десятилетия вперед.
"В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемые в столице проекты по модернизации и повышению надежности коммунальной инфраструктуры соответствуют целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни", - добавляется в сообщении.
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Москве начался ремонт дорожного покрытия на участке Ленинского проспекта
Вчера, 15:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала