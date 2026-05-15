В Москве завершили реконструкцию газопровода в районе Соколиная Гора

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили реконструкцию газопровода низкого давления в районе Соколиная гора в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления в районе Соколиная Гора. Они велись с марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, за это время модернизировали более 1,5 километра трубопроводов. Обновление затронуло участок на Кирпичной и Вольной улицах. Работы проводились для повышения эффективности системы газоснабжения Москвы.

"Специалисты АО "Мосгаз" заменили старые стальные трубы на полиэтиленовые. Современные материалы более надежные, долговечные и устойчивые к различным видам воздействия - от механического до химического. Срок службы нового газопровода превышает 40 лет", - уточняется в сообщении.

Более того, замену труб выполнили методом открытой прокладки - наиболее оптимальным для этих условий. Инженеры учли особенности застройки, провели детальное обследование всех проходящих рядом коммуникаций для обеспечения безопасности строительства. Реконструкция проводилась поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей района.

"Город планомерно обновляет инженерную инфраструктуру столицы. Помимо замены старых сетей, строятся новые объекты для обеспечения стабильного и безопасного газоснабжения жилых районов, социальных объектов и предприятий", - подчеркивается в сообщении.

Работы ведутся с применением современных технологий и с учетом планируемого развития каждого района Москвы. Таким образом, уже сейчас закладывается основа для устойчивого функционирования городской среды на десятилетия вперед.