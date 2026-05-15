В Москве начался ремонт дорожного покрытия на участке Ленинского проспекта

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к текущему ремонту дорожного покрытия на Ленинском проспекте от Садового кольца до Третьего транспортного кольца, общая площадь обновляемого асфальтобетонного покрытия превысит 100 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что ремонт будет выполняться с использованием специализированной техники. Процесс включает фрезерование старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и решеток ливневой канализации, укладку нового асфальтобетонного слоя и нанесение дорожной разметки.

Дополняется, что работы ведутся в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы минимизировать дискомфорт для автомобилистов. В 2025 году на исторической части Ленинского проспекта - на участке между Садовым кольцом и площадью Гагарина, где в этом году запланирована замена асфальтобетонного покрытия, - дополнительно высадили более 400 деревьев.