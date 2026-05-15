Оверчук: Россия понимает, что Киргизия находится под давлением Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона понимает, что Киргизия находится под давлением Запада, заявил зампредседателя правительства Алексей Оверчук.
- Москва видит, что киргизские партнеры стремятся к сотрудничеству с Россией, несмотря на давление.
- Ранее в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона понимает, что Киргизия находится под давлением Запада из-за того, что она - союзница Москвы, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Мы понимаем, что Киргизия находится под определенным давлением, потому что не всем нравится, что Киргизия является союзником России в рамках Евразийского экономического союза, в рамках СНГ, в рамках ОДКБ и в рамках ШОС", - заявил журналистам замглавы кабмина по итогам встречи с первым заместителем председателя киргизского кабинета министров Данияром Амангельдиевым на полях "КазаньФорума".
Киргизия поставила ультиматум ЕС из-за России
2 марта, 14:37
«
"Они ценят это сотрудничество, а мы очень ценим наше сотрудничество с Киргизией. Мы стараемся взаимно друг другу помогать, и, конечно же, мы будем продолжать это делать", - подчеркнул вице-премьер.
В рамках 20-го пакета санкций против РФ ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь РФ. Ранее Великобритания и США ввели санкции против киргизских банков "Капитал" и "Керемет", а также ряда других компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани со среды по пятницу.