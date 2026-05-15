Рейтинг@Mail.ru
Оверчук: Россия понимает, что Киргизия находится под давлением Запада - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 15.05.2026

Оверчук: Россия понимает, что Киргизия находится под давлением Запада

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона понимает, что Киргизия находится под давлением Запада, заявил зампредседателя правительства Алексей Оверчук.
  • Москва видит, что киргизские партнеры стремятся к сотрудничеству с Россией, несмотря на давление.
  • Ранее в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона понимает, что Киргизия находится под давлением Запада из-за того, что она - союзница Москвы, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Мы понимаем, что Киргизия находится под определенным давлением, потому что не всем нравится, что Киргизия является союзником России в рамках Евразийского экономического союза, в рамках СНГ, в рамках ОДКБ и в рамках ШОС", - заявил журналистам замглавы кабмина по итогам встречи с первым заместителем председателя киргизского кабинета министров Данияром Амангельдиевым на полях "КазаньФорума".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Киргизия поставила ультиматум ЕС из-за России
2 марта, 14:37
По словам Оверчука, Москва видит, что киргизские партнеры стремятся к сотрудничеству с Россией, даже несмотря на оказываемое Западом давление.
«
"Они ценят это сотрудничество, а мы очень ценим наше сотрудничество с Киргизией. Мы стараемся взаимно друг другу помогать, и, конечно же, мы будем продолжать это делать", - подчеркнул вице-премьер.
В рамках 20-го пакета санкций против РФ ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь РФ. Ранее Великобритания и США ввели санкции против киргизских банков "Капитал" и "Керемет", а также ряда других компаний. По версии западных чиновников, эти организации якобы помогали России обходить санкции.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани со среды по пятницу.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС хочет впервые предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ
30 января, 19:55
 
КиргизияРоссияМоскваАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзСНГОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала