Синоптик рассказал, когда в Москве начнется сильная жара
12:10 15.05.2026 (обновлено: 13:54 15.05.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется сильная жара

Синоптик Паршина: в Москве с 18 мая ожидается жара до плюс 31 градуса

Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
  • В Москве с 18 мая ожидается сильная жара до плюс 31 градуса, сообщила синоптик Людмила Паршина.
  • 18, 20 и 21 мая в столице местами ожидаются кратковременные осадки.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается с 18 мая в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Температура воздуха будет до плюс 31 градуса с понедельника, но 18, 20 и 21 мая ожидаются местами по Москве кратковременные осадки", - рассказала синоптик.
Она добавила, что термин "сильная жара" для Москвы употребляется, если термометр показывает от +30 градусов тепла.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
