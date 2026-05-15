Синоптик рассказал, когда в Москве начнется сильная жара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве с 18 мая ожидается сильная жара до плюс 31 градуса, сообщила синоптик Людмила Паршина.
- 18, 20 и 21 мая в столице местами ожидаются кратковременные осадки.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается с 18 мая в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Температура воздуха будет до плюс 31 градуса с понедельника, но 18, 20 и 21 мая ожидаются местами по Москве кратковременные осадки", - рассказала синоптик.
Она добавила, что термин "сильная жара" для Москвы употребляется, если термометр показывает от +30 градусов тепла.