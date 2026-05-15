В Москве накрыли банду, продававшую документы для нелегалов

Необходимые бумаги иностранцы получали в магазине на улице Щепкина и ресторане на Кронштадтском бульваре.

Возбуждено уголовное дело.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали семь человек, которые продавали нелегалам документы в магазине и ресторане в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, не позже декабря 2025 года участники преступной группы организовали в магазине на улице Щепкина и ресторане на Кронштадтском бульваре в Москве продажу документов нелегально находящимся в РФ иностранцам. Они продавали уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционные карты и другие документы миграционного учета.

"В настоящее время задержаны семь фигурантов из числа сотрудников указанного магазина и ресторана. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение", - сказали в главке.

В пресс-службе добавили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В ведомстве также рассказали, что при обысках были изъяты предметы и документы, указывающие на причастность фигурантов к преступлениям.