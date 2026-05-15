Рейтинг@Mail.ru
В Москве накрыли банду, продававшую документы для нелегалов - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 15.05.2026
В Москве накрыли банду, продававшую документы для нелегалов

РИА Новости: в Москве задержали семь человек за продажу документов нелегалам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь человек задержали за продажу документов нелегальным мигрантам в Москве.
  • Необходимые бумаги иностранцы получали в магазине на улице Щепкина и ресторане на Кронштадтском бульваре.
  • Возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали семь человек, которые продавали нелегалам документы в магазине и ресторане в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
По версии следствия, не позже декабря 2025 года участники преступной группы организовали в магазине на улице Щепкина и ресторане на Кронштадтском бульваре в Москве продажу документов нелегально находящимся в РФ иностранцам. Они продавали уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционные карты и другие документы миграционного учета.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Почти 64 тысячи нелегальных мигрантов выдворили из России
20 февраля, 17:53
"В настоящее время задержаны семь фигурантов из числа сотрудников указанного магазина и ресторана. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение", - сказали в главке.
В пресс-службе добавили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
В ведомстве также рассказали, что при обысках были изъяты предметы и документы, указывающие на причастность фигурантов к преступлениям.
"Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в главке.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение сроков учета мигрантов
13 мая, 14:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала