Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали дождь с грозой в пятницу - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 15.05.2026 (обновлено: 07:43 15.05.2026)
Москвичам пообещали дождь с грозой в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дожди с грозами и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятницу в Москве ожидаются дожди с грозами.
  • Температура воздуха в Москве в пятницу составит до плюс 22 градусов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дожди с грозами и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу ожидается не очень хорошая погода, ее будет определять атмосферный фон, который в четверг приближался к Москве. Прогнозируются дожди, возможна грозовая деятельность в ночные и дневные часы", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 12-14 градусов, по области - 10-15, дневная температура в столице - 20-22 градуса.
"В пятницу погода будет менее комфортная, чем в четверг, под действием атмосферного фронта атлантического циклона", - заключила она.
Семейная пара с ребенком во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Какая погода ждет Россию во второй половине мая
13 мая, 17:26
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала