Москвичам пообещали дождь с грозой в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятницу в Москве ожидаются дожди с грозами.
- Температура воздуха в Москве в пятницу составит до плюс 22 градусов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дожди с грозами и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу ожидается не очень хорошая погода, ее будет определять атмосферный фон, который в четверг приближался к Москве. Прогнозируются дожди, возможна грозовая деятельность в ночные и дневные часы", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 12-14 градусов, по области - 10-15, дневная температура в столице - 20-22 градуса.
"В пятницу погода будет менее комфортная, чем в четверг, под действием атмосферного фронта атлантического циклона", - заключила она.
Какая погода ждет Россию во второй половине мая
13 мая, 17:26