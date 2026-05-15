Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время сильного дождя в Москве

Москвичам пообещали дождь с грозой в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ В пятницу в Москве ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха в Москве в пятницу составит до плюс 22 градусов.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дожди с грозами и температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В пятницу ожидается не очень хорошая погода, ее будет определять атмосферный фон, который в четверг приближался к Москве . Прогнозируются дожди, возможна грозовая деятельность в ночные и дневные часы", - рассказала Позднякова

Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс 12-14 градусов, по области - 10-15, дневная температура в столице - 20-22 градуса.