Экс-премьер Молдавии заявил о рекордном падении рождаемости в стране

"Государство может пережить экономические потрясения, слабую власть или тяжелые периоды. Но ни одна страна не способна выжить, когда в ней перестают рождаться собственные дети", - отметил экс-премьер.

Молдавия в последние годы сталкивается с сокращением населения на фоне низкой рождаемости, трудовой миграции и оттока молодежи. Демографический спад особенно заметен в сельских районах, где уменьшение числа детей ведет к закрытию школ и детских садов.