Экс-премьер Молдавии заявил о рекордном падении рождаемости в стране

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил о рекордном падении рождаемости в стране.
Национальное бюро статистики Молдавии в пятницу сообщило, что в 2025 году в республике родились 22,1 тысячи детей. Это на 1,5 тысячи, или на 6,6%, меньше, чем в 2024 году.
"Это новый абсолютный антирекорд — самое низкое число рождений за всю современную историю Молдовы. Страна вступает в глубокий экзистенциальный демографический кризис ", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что в 2010-2015 годах в Молдавии, согласно официальной статистике, ежегодно рождалось около 40 тысяч детей, однако за 15 лет этот показатель почти сократился вдвое. Филат считает, что за статистикой стоят закрывающиеся школы, пустующие детские сады и молодые семьи, которые все чаще уезжают за границу.
"Государство может пережить экономические потрясения, слабую власть или тяжелые периоды. Но ни одна страна не способна выжить, когда в ней перестают рождаться собственные дети", - отметил экс-премьер.
Молдавия в последние годы сталкивается с сокращением населения на фоне низкой рождаемости, трудовой миграции и оттока молодежи. Демографический спад особенно заметен в сельских районах, где уменьшение числа детей ведет к закрытию школ и детских садов.