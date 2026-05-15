Прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прах советского и российского телеведущего, автора программы "До и после полуночи" Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост.

Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела. В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".