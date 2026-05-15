Рейтинг@Mail.ru
Прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 15.05.2026 (обновлено: 13:20 15.05.2026)

Прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с журналистом Владимиром Молчановым в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве. 15 мая 2026
Церемония прощания с журналистом Владимиром Молчановым в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве. 15 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с журналистом Владимиром Молчановым в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве. 15 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прах советского и российского телеведущего, автора программы "До и после полуночи" Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.
"Будет (захоронение - ред.), но не сейчас, потому что его кремируют… Захоронение на Ваганьковском", - сказал Рост.
Прощание и отпевание с телеведущим прошло в пятницу в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве. Церемонии захоронения после отпевания не будет, процессия состоится позже.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела. В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".
 
МоскваВладимир МолчановЮрий РостВГТРКСоюз журналистов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала