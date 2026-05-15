Прах Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прах советского и российского телеведущего, автора программы "До и после полуночи" Владимира Молчанова захоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.
"Будет (захоронение - ред.), но не сейчас, потому что его кремируют… Захоронение на Ваганьковском", - сказал Рост.
Прощание и отпевание с телеведущим прошло в пятницу в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве. Церемонии захоронения после отпевания не будет, процессия состоится позже.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела. В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".