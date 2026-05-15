Россия вернула из украинского плена 205 бойцов.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов, сообщили в Минобороны.
"Взамен (Украине. — Прим. ред.) переданы 205 военнопленных ВСУ", — заявили в ведомстве.
Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ.
Позднее источник сообщил РИА Новости, что Москва также передала Киеву 526 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.
Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля по формуле 193 на 193.
