Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) вновь будет обновлен, Минздрав в ближайшие недели рассмотрит новый пакет предложений, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Глаголев в ходе XXVIII ежегодной Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств - ФармМедОбращение 2026" рассказал, что коллеги часто говорят об ограничениях работы по пересмотру перечня СЗЛС,
"Так оно было и задумано. Постановляющая часть критерий в перечне требовала от нас пересмотреть пятнадцатилетней давности перечень на первом заседании комиссии. Но сегодня министерством промышленности и торговли подготовлен новый пакет предложений, который охватывает практически весь ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), и в ближайшие недели мы рассмотрим этот объем данных для обновления перечня вновь", - сказал Глаголев.
Ранее правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний. В него вошли 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России.