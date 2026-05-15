Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств - РИА Новости, 15.05.2026
14:02 15.05.2026
Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств

Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России в ближайшие недели рассмотрит новый пакет предложений по обновлению перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС).
  • Новый пакет предложений охватывает практически весь перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) вновь будет обновлен, Минздрав в ближайшие недели рассмотрит новый пакет предложений, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
Глаголев в ходе XXVIII ежегодной Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств - ФармМедОбращение 2026" рассказал, что коллеги часто говорят об ограничениях работы по пересмотру перечня СЗЛС,
"Так оно было и задумано. Постановляющая часть критерий в перечне требовала от нас пересмотреть пятнадцатилетней давности перечень на первом заседании комиссии. Но сегодня министерством промышленности и торговли подготовлен новый пакет предложений, который охватывает практически весь ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), и в ближайшие недели мы рассмотрим этот объем данных для обновления перечня вновь", - сказал Глаголев.
Ранее правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний. В него вошли 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России.
