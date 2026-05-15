В Рязани госпитализировали семерых пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязани госпитализированы семь пострадавших при атаке БПЛА, в том числе четверо детей.
- Состояние двоих взрослых пострадавших оценивается как тяжелое, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Семь пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы, в том числе четверо детей, состояние двух взрослых тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены два многоэтажных жилых дома, при этом погибли три человека, еще 12 пострадали.
«
"Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.