В Рязани госпитализировали семерых пострадавших при атаке БПЛА

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Семь пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы, в том числе четверо детей, состояние двух взрослых тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены два многоэтажных жилых дома, при этом погибли три человека, еще 12 пострадали.