В Минпромторге назвали ключевой элемент национальной безопасности России - РИА Новости, 15.05.2026
16:39 15.05.2026
В Минпромторге назвали ключевой элемент национальной безопасности России

Министерство промышленности и торговли России. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Оборонная промышленность России выступает ключевым элементом обеспечения национальной безопасности страны, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на замглавы ведомства Геннадия Абраменкова.
"Геннадий Абраменков отметил, что оборонная промышленность выступает ключевым элементом обеспечения национальной безопасности России. По словам замглавы Минпромторга России, особое внимание требуется уделить роли руководителя в ОПК и необходимости подготовки талантливых управленцев, способных решать сложные государственные задачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Абраменков принял участие в конференции "Управление персоналом" седьмого набора Федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса России.
На конференции обсуждались современные практики управления персоналом. Также были подняты вопросы привлечения и интеграции участников СВО на промышленные предприятия, а также опережающей подготовки кадров на предприятиях ОПК, сообщает Минпромторг.
