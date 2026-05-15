МИД раскритиковал западные СМИ за публикацию дипфейка с Симоньян
22:19 15.05.2026 (обновлено: 23:01 15.05.2026)
МИД раскритиковал западные СМИ за публикацию дипфейка с Симоньян

© РИА Новости / Андрей Теличев
Здание Министерства иностранных дел РФ
  • МИД России заявил, что западные СМИ сами себя дисквалифицировали в качестве надежных источников информации, распространив дипфейк с якобы комментарием Маргариты Симоньян на тему российско-армянских отношений, так как не удосужились найти исходник.
  • Симоньян намерена подать в суд на Euronews после того, как телеканал проигнорировал обращение о публикации фейкового видео с ней.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные СМИ, которые распространили дипфейк с якобы комментарием главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян на тему российско-армянских отношений, сами себя дисквалифицировали в качестве сколько-нибудь надежных источников информации, поскольку не удосужились даже попытаться найти исходник, заявили в МИД РФ.
Ранее американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews опубликовали на своих ресурсах материалы на основе сделанного с помощью искусственного интеллекта видео, где Симоньян якобы комментирует визит Владимира Зеленского в Ереван. Сама Симоньян накануне заявила, что намерена подать в суд на Euronews после того, как телеканал проигнорировал обращение о публикации фейкового видео с ней.
"Давно не удивляет полное игнорирование западной прессой стандартов журналистики: Euronews и Newsweek не удосужились даже попытаться найти исходник, а замечания RT были либо вписаны мелким шрифтом, либо вовсе проигнорированы. Оставив данную фальшивую новость на своих ресурсах, эти СМИ в очередной раз сами себя дисквалифицировали в качестве сколько-нибудь надежных источников информации", - говорится в публикации на сайте МИД РФ.
В ведомстве обратили внимание на "запредельный уровень циничности авторов фейка", ведь для его создания были использованы кадры, где Симоньян сквозь слезы говорит о личном.
"Кто на такое способен? Можем предположить: те, у кого почти не осталось ничего святого, а последние искры человеческого нещадно выжигаются, те, кого западные СМИ готовы цитировать и продвигать не глядя", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
