МИД раскритиковал западные СМИ за публикацию дипфейка с Симоньян

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные СМИ, которые распространили дипфейк с якобы комментарием главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян на тему российско-армянских отношений, сами себя дисквалифицировали в качестве сколько-нибудь надежных источников информации, поскольку не удосужились даже попытаться найти исходник, заявили в МИД РФ.

Ранее американский журнал Newsweek и европейский телеканал Euronews опубликовали на своих ресурсах материалы на основе сделанного с помощью искусственного интеллекта видео, где Симоньян якобы комментирует визит Владимира Зеленского Ереван . Сама Симоньян накануне заявила, что намерена подать в суд на Euronews после того, как телеканал проигнорировал обращение о публикации фейкового видео с ней.

"Давно не удивляет полное игнорирование западной прессой стандартов журналистики: Euronews и Newsweek не удосужились даже попытаться найти исходник, а замечания RT были либо вписаны мелким шрифтом, либо вовсе проигнорированы. Оставив данную фальшивую новость на своих ресурсах, эти СМИ в очередной раз сами себя дисквалифицировали в качестве сколько-нибудь надежных источников информации", - говорится в публикации на сайте МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание на "запредельный уровень циничности авторов фейка", ведь для его создания были использованы кадры, где Симоньян сквозь слезы говорит о личном.