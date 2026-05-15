Выход Молдавии из СНГ негативно скажется на ее гражданах, заявил МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выход Молдавии из СНГ повлечет негативные последствия для ее граждан, заявили в МИД РФ.
- Граждане Молдавии пострадают, так как страна не сможет оставаться участником документов ограниченного состава, открытых только для государств-участников СНГ.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ повлечет негативные последствия для ее граждан, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Констатированы негативные последствия такого выхода для граждан Молдавии, поскольку эта страна не сможет оставаться участником документов ограниченного состава, то есть открытых только для государств-участников СНГ", - сказано в заявлении на сайте министерства.