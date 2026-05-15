МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Главный враг украинцев – не Россия, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главный враг украинцев не Россия и русские, а захватившее власть в Киеве националистическое меньшинство, сделавшее страну марионеткой Запада и погрузившее ее в пучину коррупции и неонацизма", - сказано в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.