Рейтинг@Mail.ru
После начала СВО в Россию переехали сотни тысяч украинцев - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 15.05.2026 (обновлено: 02:45 15.05.2026)
После начала СВО в Россию переехали сотни тысяч украинцев

МИД: после начала СВО в Россию переехали сотни тысяч украинцев

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник таможенной службы Российской Федерации осуществляет осмотр багажа
Сотрудник таможенной службы Российской Федерации осуществляет осмотр багажа - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник таможенной службы Российской Федерации осуществляет осмотр багажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала спецоперации, сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.
  • Это произошло не в рамках программы переселения соотечественников, уточил он.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После начала спецоперации в Россию переехали сотни тысяч украинцев, сообщил РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.
«
"После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию Российской Федерации... Речь идет о сотнях тысяч человек", — сказал он.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию, заявили в МИД
13 мая, 00:50
Дипломат уточнил, что они начали жизнь в стране не в рамках программы переселения соотечественников.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, в отношении граждан Украины, прибывающих на российскую территорию, действует особый механизм проверки.
В субботу РИА Новости передавало, что за первый квартал этого года границу России пересек 5641 украинец. За прошлый год их число составило 32 570.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Российский суд не стал выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ
6 мая, 06:33
 
РоссияУкраинаГеннадий ОвечкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала