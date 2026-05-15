После начала СВО в Россию переехали сотни тысяч украинцев

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После начала спецоперации в Россию переехали сотни тысяч украинцев, сообщил РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.
"После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию Российской Федерации... Речь идет о сотнях тысяч человек", — сказал он.
Дипломат уточнил, что они начали жизнь в стране не в рамках программы переселения соотечественников.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, в отношении граждан Украины, прибывающих на российскую территорию, действует особый механизм проверки.
В субботу РИА Новости передавало, что за первый квартал этого года границу России пересек 5641 украинец. За прошлый год их число составило 32 570.