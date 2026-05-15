© AP Photo / Matthias Schrader Девушка протестует во время выступления канцлера Германии Фридриха Мерца на Дне немецких католиков в Вюрцбурге

Мерца второй раз за неделю освистали во время публичного выступления

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца второй раз за неделю освистали во время выступления, в этот раз при попытке оправдать его предыдущие заявления о "ленивом" молодом поколении.

Мерцу на Дне немецких католиков в Вюрцбурге был задан вопрос о том, понимает ли он негодование молодых людей, когда он или его партия называют их ленивыми или "уклоняющимися от работы". Задавший вопрос гость мероприятия отметил, что молодое поколение уже находится под давлением растущей арендной платы, высоких расходов на жизнь и взносов в систему социального обеспечения. Вопрос был встречен аплодисментами.

"Никто в моей партии никогда не говорил, что люди в Германии ленивы. В том числе я… Нет, я указал, что, например, в такой стране, как Швейцария , люди работают на 200 часов в год больше, чем в Германии. В Швейцарии явно дела идут лучше. И я задал вопрос - и я повторю фразу, которую говорю время от времени: правильно ли полагать, что мы можем (обойтись – ред.) четырьмя днями (рабочей недели - ред.)", - успел сказать Мерц до того, как в зале раздались свист и выкрики. Трансляцию мероприятия вел телеканал Phoenix.

Модератору пришлось прервать дискуссию и обратиться к залу. Он подчеркнул, что в ходе обсуждений поднимаются важные для молодого поколения вопросы.

По завершении дискуссии репортер телеканала Phoenix заявила, что двух освиставших Мерца девушек из зала вывела полиция.

Ранее Мерца освистали во время его выступления на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB. Неодобрительные возгласы и смех неоднократно повторялись во время его выступления, например, когда он говорил о необходимости пенсионной реформы.