Мерц признался, что спорить с Трампом бессмысленно
11:11 15.05.2026
Мерц признался, что спорить с Трампом бессмысленно

Фридрих Мерц признался, что спорить с Дональдом Трампом бессмысленно

© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
  Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что нет смысла спорить с президентом США Дональдом Трампом.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что нет смысла спорить с президентом США Дональдом Трампом.
"Нет смысла вступать в споры в такой обстановке. Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло", - сказал Мерц в интервью испанской газете ABC, отвечая на вопрос, использует ли он какую-нибудь мантру, чтобы сохранить спокойствие во время разговоров с Трампом.
В качестве примера он привел перепалку Владимира Зеленского и Трампа в феврале 2025 года, когда американский лидер жестко раскритиковал Зеленского и тот был вынужден досрочно покинуть Белый Дом.
Мерц также отметил, что он старается подстраиваться под собеседников.
Разногласия между Трампом и Мерцем начались в апреле, после того как канцлер ФРГ обвинил западные страны в неправильной оценке сил Иран, против которого США и Израиль начали военную операцию. Американский лидер после этого заявил, что канцлер ФРГ работает отвратительно и Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами.
