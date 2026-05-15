Мерц признался, что спорить с Трампом бессмысленно

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что нет смысла спорить с президентом США Дональдом Трампом.
В качестве примера он привел перепалку Владимира Зеленского и Трампа в феврале 2025 года, когда американский лидер жестко раскритиковал Зеленского и тот был вынужден досрочно покинуть Белый Дом.
Мерц также отметил, что он старается подстраиваться под собеседников.
Разногласия между Трампом и Мерцем начались в апреле, после того как канцлер ФРГ обвинил западные страны в неправильной оценке сил Иран, против которого США и Израиль начали военную операцию. Американский лидер после этого заявил, что канцлер ФРГ работает отвратительно и Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами.