Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что ему тяжело быть канцлером, пока Трамп возглавляет США - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 15.05.2026 (обновлено: 11:04 15.05.2026)
Мерц заявил, что ему тяжело быть канцлером, пока Трамп возглавляет США

Мерц заявил, что ему тяжело быть канцлером, пока Трамп остается президентом США

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мерц заявил, что ему тяжело быть канцлером, пока Трамп возглавляет США.
  • Он отметил, что старается не вступать в споры с главой Белого дома и подстраивается под него.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что ему тяжело занимать свой пост, пока Дональд Трамп возглавляет США.
«

"Можно сказать, что да", — ответил он на соответствующий вопрос испанской газеты ABC.

Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Заявление Мерца перед 9 Мая вызвало недоумение на Западе
8 мая, 12:00
Мерц также отметил, что старается не вступать в споры с Трампом и подстраивается под собеседника. Он отметил, что не хочет вести себя как Владимир Зеленский, который устроил перепалку с главой Белого дома в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
Американский лидер в последнее время критикует канцлера за его высказывания о ситуации на Ближнем Востоке. Мерц отмечал, что западные страны недооценили Иран, а США рискуют надолго увязнуть в конфликте.
Глава Белого дома в ответ обвинил немецкого политика в некомпетентности, а 2 мая объявил о планах вывести из ФРГ пять тысяч американских военных. Пентагон уточнил, что это произойдет в течение шести-двенадцати месяцев.
Как писала Financial Times, Вашингтон также может не отправить в Германию батальон с дальнобойным оружием, речь в том числе идет о Tomahawk. Газета считает, что это нарушит военные планы ЕС против России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Сигнал Путину". США ударили по самому верному союзнику в Европе
6 мая, 08:00
 
В миреГерманияСШАИранФридрих МерцДональд ТрампВладимир ЗеленскийБлижний ВостокМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала