Мерц заявил, что ему тяжело быть канцлером, пока Трамп возглавляет США.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что ему тяжело занимать свой пост, пока Дональд Трамп возглавляет США.
"Можно сказать, что да", — ответил он на соответствующий вопрос испанской газеты ABC.
Мерц также отметил, что старается не вступать в споры с Трампом и подстраивается под собеседника. Он отметил, что не хочет вести себя как Владимир Зеленский, который устроил перепалку с главой Белого дома в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
Американский лидер в последнее время критикует канцлера за его высказывания о ситуации на Ближнем Востоке. Мерц отмечал, что западные страны недооценили Иран, а США рискуют надолго увязнуть в конфликте.
Глава Белого дома в ответ обвинил немецкого политика в некомпетентности, а 2 мая объявил о планах вывести из ФРГ пять тысяч американских военных. Пентагон уточнил, что это произойдет в течение шести-двенадцати месяцев.
Как писала Financial Times, Вашингтон также может не отправить в Германию батальон с дальнобойным оружием, речь в том числе идет о Tomahawk. Газета считает, что это нарушит военные планы ЕС против России.