Созданный в МЧС центр сертификации будет следить за качеством противогазов

В МЧС создали центр сертификации средств индивидуальной защиты населения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В структуре МЧС России создан центр сертификации средств индивидуальной защиты населения.
  • Центр будет вести реестр соответствия заявленным характеристикам противогазов, детских защитных камер и другой продукции в области гражданской обороны.
  • Определен порядок оценки соответствия средств индивидуальной защиты требованиям по их сертификации, а также процессов проектирования, производства, эксплуатации и утилизации изделий.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Созданный в структуре МЧС России центр сертификации средств индивидуальной защиты населения будет вести реестр соответствия заявленным характеристикам противогазов и детских защитных камер, а также другой продукции в области гражданской обороны, сообщает ведомство.
Накануне министерство сообщило о создании органа по сертификации продукции гражданской обороны на базе 4-го научно-исследовательского центра "Совершенствования защитных мероприятий". Местом дислокации центра определен Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Руководителем нового органа стал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.
"ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) утвердил порядок проведения работ по сертификации, определил формы заявки на сертификацию и реестра сертификатов соответствия", - говорится в информационном письме института.
Отмечается, что специалисты ведомства, кроме того, разработали порядок оценки соответствия средств индивидуальной защиты населения к требованиям по их сертификации, а также процессов проектирования, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации изделий.
"В состав средств индивидуальной защиты в области гражданской обороны, подлежащих сертификации, входят камеры защитные детские, предназначенные для защиты детей от воздействия паров (газов) и аэрозолей бактериологических (биологических) агентов, радиоактивных материалов и токсичных химических веществ; гражданские противогазы, в том числе детские, предназначенные для защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от воздействия паров (газов) и аэрозолей бактериологических (биологических) агентов, радиоактивных материалов и токсичных химических веществ", - отмечается в приложении к приказу ВНИИ ГОЧС.
