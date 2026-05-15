Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали о состоянии системы безопасности Лувра - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 15.05.2026
Во Франции рассказали о состоянии системы безопасности Лувра

РИА Новости: система безопасности Лувра оказалась в очень плохом состоянии

© AP Photo / Emma Da SilvaФранцузские военные у здания Лувра в Париже
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
Французские военные у здания Лувра в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система безопасности Лувра оказалась в плохом состоянии, согласно докладу комиссии парламента Франции.
  • В докладе отмечается, что и изношенное состояние, и уровень безопасности крупнейшего музея мира вызывают удивление.
ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Система безопасности главного музея Франции – Лувра – оказалась в удивительно плохом состоянии, выяснило РИА Новости, изучив доклад комиссии парламента Франции.
Доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась после громкого ограбления Лувра осенью 2025 года.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ограбление Лувра было неизбежным, пишет Politico
24 октября 2025, 11:45
"И изношенное состояние, и уровень безопасности "крупнейшего музея мира" вызывают удивление", - говорится в документе.
Члены комиссии отдельно выделили центральный пост управления музея, откуда осуществляется контроль с помощью внутренних и внешних систем видеонаблюдения. Авторы доклада отметили, что оборудование там ветхое, а помещения тесные.
При этом в документе со ссылкой на доклад счетной палаты от ноября 2025 года отмечается, что 60% залов музейного крыла Сюлли и 75% залов в крыле Ришелье не были защищены камерами видеонаблюдения.
В октябре 2025 года злоумышленники вскоре после начала работы учреждения пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб от ограбления оценивают в 88 миллионов евро. Несколько человек задержали, пятерым из них предъявили обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Расследование продолжается.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист
20 октября 2025, 18:21
 
В миреФранцияЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала