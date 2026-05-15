Во Франции рассказали о состоянии системы безопасности Лувра

Краткий пересказ от РИА ИИ Система безопасности Лувра оказалась в плохом состоянии, согласно докладу комиссии парламента Франции.

В докладе отмечается, что и изношенное состояние, и уровень безопасности крупнейшего музея мира вызывают удивление.

ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Система безопасности главного музея Франции – Лувра – оказалась в удивительно плохом состоянии, выяснило РИА Новости, изучив доклад комиссии парламента Франции.

Доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась после громкого ограбления Лувра осенью 2025 года.

"И изношенное состояние, и уровень безопасности "крупнейшего музея мира" вызывают удивление", - говорится в документе.

Члены комиссии отдельно выделили центральный пост управления музея, откуда осуществляется контроль с помощью внутренних и внешних систем видеонаблюдения. Авторы доклада отметили, что оборудование там ветхое, а помещения тесные.

При этом в документе со ссылкой на доклад счетной палаты от ноября 2025 года отмечается, что 60% залов музейного крыла Сюлли и 75% залов в крыле Ришелье не были защищены камерами видеонаблюдения.