Лукашенко поблагодарил США за гуманитарную помощь для Белоруссии

МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Две трети гуманитарной помощи, которую получила в прошлом году Белоруссия, поступило из США, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Данное заявление он сделал, общаясь в пятницу в Минске с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом.
"В прошлом году две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: "Санкции, санкции", - но американцы молодцы", - сказал Лукашенко. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"В этой помощи есть и ваша доля", - добавил Лукашенко, обращаясь к собеседнику.
"Спасибо вам за эту помощь и поддержку", - сказал президент.
Лукашенко провел в пятницу встречу с Грэмом в Минске. Белорусский лидер рассказал, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий, в том числе 850 протестантских общин, 20 миссий и пять учебных заведений.
Евангелистская ассоциация Билли Грэма основана в 1950 году.