Лукашенко поблагодарил США за гуманитарную помощь для Белоруссии

МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Две трети гуманитарной помощи, которую получила в прошлом году Белоруссия, поступило из США, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В прошлом году две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси , оказывают США . Как ни удивительно. Говорят: "Санкции, санкции", - но американцы молодцы", - сказал Лукашенко . Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

"В этой помощи есть и ваша доля", - добавил Лукашенко, обращаясь к собеседнику.

"Спасибо вам за эту помощь и поддержку", - сказал президент.

Лукашенко провел в пятницу встречу с Грэмом в Минске. Белорусский лидер рассказал, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий, в том числе 850 протестантских общин, 20 миссий и пять учебных заведений.