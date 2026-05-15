РЭЦ: стартовал отбор логистических операторов для получения господдержки

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Стартует отбор логистических операторов для получения государственной поддержки - он начнется 20 мая и продлится до 17 июня, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Минпромторг России приступает к реализации государственной поддержки логистических операторов, направленной на компенсацию части расходов при перевозке продукции в приоритетные страны. Отбор участников программы начнется 20 мая в 9.00 (мск) и продлится до 17 июня 18.00 (мск) 2026 года", - сообщает РЭЦ.

Функции агента правительства РФ по реализации данной меры господдержки возложены на РЭЦ. Для участия в программе логистическим операторам необходимо пройти процедуру отбора, которую будет проводить РЭЦ на конкурсной основе через сервис государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Ключевой особенностью нового механизма господдержки стал переход на трехлетний период планирования, охватывающий 2026-2028 годы. Кроме того, перечень приоритетных стран поставки существенно расширен и теперь включает 41 государство. Государственная поддержка предоставляется в форме возмещения части фактически понесенных затрат на морские перевозки продукции в контейнерах, осуществляемые из портов Балтийского или Азово-Черноморского бассейнов. Механизм поддержки предусматривает компенсацию расходов на фрахтование судов по договорам чартера, расходов на аренду контейнерных мест (слотов) на борту судна-контейнеровоза (слот-чартер), а также возмещение затрат на приобретение бункерного топлива для операторов, являющихся владельцами судов.

Период планирования перевозок, подлежащих компенсации в текущем году, установлен с 15 мая по 30 сентября 2026 года. Важным условием предоставления средств является достижение конкретного результата - фактически подтвержденного объема перевезенной через границу продукции с использованием установленных международных транспортных коридоров.

"Внедрение данного инструмента поддержки является ответом на современные вызовы в сфере международной логистики. Работа по компенсации транспортных издержек позволяет российскому бизнесу сохранять конкурентоспособность на дальних рынках и гарантировать надежность поставок в условиях глобальной перестройки торговых путей. Использование цифровых платформ для подачи заявок и отчетности упрощает взаимодействие бизнеса с государством, делая процесс получения господдержки прозрачным и оперативным", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Реализация мероприятий по поддержке логистических операторов направлена на создание устойчивой зарубежной инфраструктуры и развитие независимых каналов поставок отечественной продукции, что способствует укреплению экономического суверенитета страны.

Несмотря на то что получателями средств в рамках программы являются логистические компании, мероприятие направлено в том числе на поддержку отечественных экспортеров, которые смогут воспользоваться возможностями выхода на новые перспективные экспортные направления, где ранее логистические расходы являлись серьезным экономическим барьером. Ранее РЭЦ провел тематический вебинар, на котором эксперты разъяснили обновленные правила предоставления господдержки, в том числе ключевые требования к сведениям, необходимым для подачи заявки и к документам, подтверждающим фактические затраты.