Переговоры Израиля и Ливана пройдут в начале июня, заявили в Госдепе США - РИА Новости, 15.05.2026
21:38 15.05.2026
Переговоры Израиля и Ливана пройдут в начале июня, заявили в Госдепе США

Пиготт: переговоры Израиля и Ливана возобновятся в июне

Израильские военные. Архивное фото
  • Переговоры Израиля и Ливана возобновятся в начале июня, заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт.
  • 2 и 3 июня Госдепартамент возобновит политический трек переговоров, а 29 мая в Пентагоне будет запущен отдельный трек по вопросам безопасности.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Госдеп Соединенных Штатов утверждает, что политический трек переговоров между Израилем и Ливаном возобновится в начале июня, а 29 мая в Пентагоне будет запущен отдельный трек по вопросам безопасности.
"Госдепартамент возобновит политический трек переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран", - написал представитель госдепа Томми Пиготт в соцсети X.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневно наносить удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
