Переговоры Израиля и Ливана пройдут в начале июня, заявили в Госдепе США

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Госдеп Соединенных Штатов утверждает, что политический трек переговоров между Израилем и Ливаном возобновится в начале июня, а 29 мая в Пентагоне будет запущен отдельный трек по вопросам безопасности.
"Госдепартамент возобновит политический трек переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран", - написал представитель госдепа Томми Пиготт в соцсети X.