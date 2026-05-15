Мурашко назвал долю отечественных лекарств, поступающих в оборот в России

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 72% лекарственных препаратов, ежегодно поступающих в гражданский оборот, отечественного производства, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в пятницу зачитал обращение главы Минздрава к участникам XXVIII ежегодной Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств - ФармМедОбращение 2026".
"Ежегодно в гражданский оборот поступает порядка шести миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из которых почти 72% отечественного производства. Около 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших произведены в нашей стране", - сказал министр в обращении.
Он добавил, что за последние десять лет значительно выросли производственные мощности фармацевтической отрасли, открыты более 80 новых площадок и свыше 520 компаний имеют лицензию на производство лекарственных средств.