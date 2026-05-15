Рейтинг@Mail.ru
Мурашко назвал долю отечественных лекарств, поступающих в оборот в России - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 15.05.2026 (обновлено: 14:11 15.05.2026)
Мурашко назвал долю отечественных лекарств, поступающих в оборот в России

Мурашко: 72% лекарств, поступающих в оборот в РФ, отечественного производства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 72% лекарственных препаратов, ежегодно поступающих в гражданский оборот в России, — отечественного производства.
  • Около 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших произведены в России.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 72% лекарственных препаратов, ежегодно поступающих в гражданский оборот, отечественного производства, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в пятницу зачитал обращение главы Минздрава к участникам XXVIII ежегодной Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств - ФармМедОбращение 2026".
«
"Ежегодно в гражданский оборот поступает порядка шести миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из которых почти 72% отечественного производства. Около 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших произведены в нашей стране", - сказал министр в обращении.
Он добавил, что за последние десять лет значительно выросли производственные мощности фармацевтической отрасли, открыты более 80 новых площадок и свыше 520 компаний имеют лицензию на производство лекарственных средств.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств
14 апреля, 04:19
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоЛекарства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала