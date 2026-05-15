Экс-депутата Кубани и топ-менеджеров газовых компаний осудили за взятки

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Алексея Руднева и топ-менеджеров газовых компаний региона к лишению свободы на сроки от 8 лет до 21 года за взятки в составе преступного сообщества, сообщила пресс-служба столичных судов.