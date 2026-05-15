Экс-депутата Кубани и топ-менеджеров газовых компаний осудили за взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Руднев и топ-менеджеры газовых компаний региона осуждены за взятки.
- Экс-депутат и другие руководители предприятий газораспределения получили взятки за выдачу технических условий на подключение объектов к сети газораспределения, ущерб превысил 166 миллионов рублей.
- Суд назначил им наказание от 8 лет до 21 года лишения свободы со штрафами на общую сумму 800 миллионов рублей и конфисковал имущество на сумму свыше 160 миллионов рублей.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Алексея Руднева и топ-менеджеров газовых компаний региона к лишению свободы на сроки от 8 лет до 21 года за взятки в составе преступного сообщества, сообщила пресс-служба столичных судов.
Суд установил, что экс-депутат, гендиректор АО "Газпром газораспределение Краснодар" и АО "Сочигоргаз" Руднев, его заместитель Александр Савостьянов и руководители других предприятий газораспределения Лютый, Буткевич, Бариев, Лебедь, Асадов, Токаренко и Петров получили взятки от собственников объектов капитального строительства за беспрепятственную выдачу технических условий на подключение объектов к сети газораспределения и другие услуги. Ущерб превысил 166 миллионов рублей.
"Суд назначил им наказание от 8 лет до 21 года лишения свободы со штрафами на общую сумму 800 миллионов рублей. Также суд конфисковал в собственность государства имущество осужденных: два автомобиля премиум-класса и денежные средства на общую сумму свыше 160 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Кузьминский районный суд признал фигурантов виновными в организации преступного сообщества или участие в нем, совершенных с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ), и в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в ноябре 2021 года сообщила, что возбуждено уголовное дело в отношении Руднева, Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов АО "Газпром газораспределение Краснодар" в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Изначально их подозревали в получении коммерческого подкупа от предпринимателей на общую сумму более 20 миллионов рублей. На тот момент в деле было шесть фигурантов, их всех доставили в Москву, где по решению суда их поместили под стражу.