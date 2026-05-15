В Кремле пообещали скоро объявить о сроках визита Путина в Китай

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Кремль вскоре объявит о сроках визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совсем-совсем скоро мы сделаем официальное объявление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда состоится визит Путина в Китай.