Австрийский космонавт признался, что хотел бы увидеть инопланетян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский космонавт Франц Фибек признался, что хотел бы увидеть инопланетян.
- Франц Фибек при этом заявил, что не верит в существование внеземных цивилизаций.
ВЕНА, 15 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости признался, что хотел бы увидеть инопланетян, хотя не верит в их существование.
На вопрос, верит ли он в существование внеземных цивилизаций, собеседник агентства заявил, что не верит.
"Хотя, честно говоря, мне бы хотелось встретить что-то подобное - инопланетян или НЛО. Но за время моего полета этого не произошло", - сказал Фибек.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите около недели, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.