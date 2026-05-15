Китайские ученые впервые клонировали высокопродуктивных молочных коз

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Ученые Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в китайской провинции Шэньси первыми в своей стране смогли осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, передает в четверг агентство Синьхуа.
"Это первый случай в Китае, когда удалось осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, что знаменует собой выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что команда ученых, занимающихся генетическими улучшениями коз и инновациям в области биоселекции, смогла преодолеть ключевые технологические трудности, и 11 мая на свет появились шесть козлят, клонированных путем переноса ядер соматических клеток.
После нескольких дней наблюдений состояние животных оценивается как хорошее.