22:20 15.05.2026
Китайские ученые впервые клонировали высокопродуктивных молочных коз

Флаги Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайские ученые впервые в стране осуществили серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз.
  • Козы были клонированы путем переноса ядер соматических клеток, при этом команда ученых преодолела ключевые технологические трудности.
  • 11 мая появились на свет шесть клонированных козлят, их состояние оценивается как хорошее.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Ученые Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в китайской провинции Шэньси первыми в своей стране смогли осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, передает в четверг агентство Синьхуа.
"Это первый случай в Китае, когда удалось осуществить серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз, что знаменует собой выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что команда ученых, занимающихся генетическими улучшениями коз и инновациям в области биоселекции, смогла преодолеть ключевые технологические трудности, и 11 мая на свет появились шесть козлят, клонированных путем переноса ядер соматических клеток.
После нескольких дней наблюдений состояние животных оценивается как хорошее.
