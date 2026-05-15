Ван И назвал возможную конфронтацию КНР и США катастрофой для всего мира
17:36 15.05.2026 (обновлено: 19:00 15.05.2026)
Ван И назвал возможную конфронтацию КНР и США катастрофой для всего мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что конфронтация Китая и США может стать катастрофой для всего мира.
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Конфронтация Китая и США может стать катастрофой для обеих стран и всего мира, в то время как сотрудничество может принести много пользы, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам визита президента США Дональда Трампа.
"Конфронтация (Китая и США - ред.) обречена на катастрофу как для обеих стран, так и для всего мира, в то время как сотрудничество может принести много великих результатов, которые принесут пользу обеим странам и всему миру", - заявил Ван И, его слова приводит МИД КНР.
Он отметил, что в отношениях Китая и США должна быть стабильная и здоровая конкуренция, а не "игра с нулевой суммой", при которой выигрыш одной стороны означает проигрыш другой.
"В конкуренции между крупными странами нет ничего удивительного, но китайско-американские отношения в целом нельзя определять исключительно конкуренцией", - указал министр.
По его словам, ключевым моментом является уважение к выбору общественных систем и путей развития друг друга, учет основных интересов и озабоченностей каждой из сторон, а также уважение права друг друга на развитие.
Президент США Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.
