Глава МИД КНР призвал США и Иран продолжить урегулирование споров

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Китай призывает США и Иран продолжать урегулирование споров, включая ядерную проблему, и выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива, заявил Ван И по результатам визита Трампа.
"Китай призывает США и Иран продолжать урегулирование споров, включая ядерную проблему, путем переговоров, и выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива при сохранении режима прекращения огня", - заявил Ван И, его слова приводит центральное телевидение Китая (CCTV).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
