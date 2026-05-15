Титов объяснил причины успеха китайской экономики

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китай движется семимильными шагами по пути экономического развития, и в основе этого прогресса - максимальное стимулирование государством частного бизнеса, прежде всего, в высокотехнологичной сфере, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.