07:40 15.05.2026
Титов объяснил причины успеха китайской экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай демонстрирует значительный экономический прогресс.
  • В основе успеха китайской экономики — максимальное стимулирование государством частного бизнеса, особенно в высокотехнологичной сфере.
  • Частные компании в Китае играют ключевую роль в производстве чипов и развитии искусственного интеллекта.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китай движется семимильными шагами по пути экономического развития, и в основе этого прогресса - максимальное стимулирование государством частного бизнеса, прежде всего, в высокотехнологичной сфере, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Китай не устает удивлять каждый раз, как только туда попадаешь. За те 20 лет, что я наблюдаю за страной, она совершила колоссальный рывок. По пути экономического развития КНР движется поистине семимильными шагами, и в основе этого прогресса - максимальное стимулирование государством частного бизнеса, прежде всего, в высокотехнологичной сфере", - сказал он.
"Чипы, без которых невозможно представить сегодня нашу жизнь, в КНР делают не государственные компании, а частные. Искусственный интеллект полностью в их руках. Один из крупнейших в мире технологических концернов Huawei также является частным", - добавил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
