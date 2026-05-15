Рейтинг@Mail.ru
"Разорвать все связи". В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 15.05.2026 (обновлено: 18:44 15.05.2026)
"Разорвать все связи". В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева

Профессор Малинен призвал разорвать связи с Украиной из-за инцидента с БПЛА

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо разорвать связи с Украиной после инцидента с дроном ВСУ в воздушном пространстве Финляндии.
  • По меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии в пятницу утром, но к 7 утра угроза пролета беспилотников миновала.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X прокомментировал инцидент с дроном ВСУ в воздушном пространстве Финляндии.
«
"Поймите, Петтери Орпо (премьер Финляндии. — Прим. ред.), когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной. Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося на Украине
Вчера, 17:01
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии в пятницу утром. Около 7 утра власти сообщили, что угроза пролета беспилотников миновала.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении БПЛА в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Произошедшее на Украине после заявления Путина вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеФинляндияКиевУкраинаТуомас МалиненПеттери ОрпоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала