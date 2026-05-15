"Разорвать все связи". В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X прокомментировал инцидент с дроном ВСУ в воздушном пространстве Финляндии.
"Поймите, Петтери Орпо (премьер Финляндии. — Прим. ред.), когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной. Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом", — написал он.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один дрон залетел в воздушное пространство Финляндии в пятницу утром. Около 7 утра власти сообщили, что угроза пролета беспилотников миновала.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении БПЛА в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.