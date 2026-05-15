В аэропорту Хельсинки приостановили работу из-за угрозы дронов.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиасообщение в аэропорту Хельсинки было приостановлено в пятницу утром из-за угрозы дронов, сообщает телерадиокомпания Yle.
Власти в течение утра получали сообщения о беспилотных летательных аппаратах в воздушном пространстве Финляндии.
Власти Хельсинки провели в 06.30 (совпадает с мск) совещание о работе городских служб в связи с угрозой беспилотников.
Несколько утренних рейсов в столичном аэропорту были отменены или перенесены из-за временного закрытия воздушного пространства.
В 07.05 власти сообщили, что угроза дронов миновала.
Согласно заявлению на сайте аэропорта, воздушная гавань была закрыта в течение трех часов, с 04.00 до 07.00.