В аэропорту Хельсинки приостановили работу из-за угрозы дронов.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Авиасообщение в аэропорту Хельсинки было приостановлено в пятницу утром из-за угрозы дронов, сообщает телерадиокомпания Yle.

Власти в течение утра получали сообщения о беспилотных летательных аппаратах в воздушном пространстве Финляндии

Власти Хельсинки провели в 06.30 (совпадает с мск) совещание о работе городских служб в связи с угрозой беспилотников.

Несколько утренних рейсов в столичном аэропорту были отменены или перенесены из-за временного закрытия воздушного пространства.

В 07.05 власти сообщили, что угроза дронов миновала.