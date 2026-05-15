Рейтинг@Mail.ru
Хегсет встретится с командой авианосца "Джеральд Форд" после пожара - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 15.05.2026
Хегсет встретится с командой авианосца "Джеральд Форд" после пожара

Хегсет встретится с командой авианосца "Джеральд Форд" после пожара и поломок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны США Пит Хегсет встретится с командой авианосца "Джеральд Форд" в Норфолке, штат Вирджиния.
  • Авианосец "Джеральд Форд" вернулся из 11-месячного похода, который был омрачен пожаром и серьезными неисправностями системы канализации.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет в субботу встретит в Норфолке, штат Вирджиния, экипаж авианосца "Джеральд Форд", возвращающийся из 11-месячного похода, который был омрачен пожаром и серьезными неисправностями системы канализации в ходе операции против Ирана.
"Завтра министр обороны Пит Хегсет отправится на военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния, чтобы встретить около 4500 моряков авианосной ударной группы "Джеральд Р. Форд" и их семьи после 11-месячного развертывания", - говорится в сообщении Пентагона.
Ранее в ВМС США сообщали, что в конце марта крупнейший в мире авианосец встал на рейд в хорватском Сплите, возобновив выполнение боевых задач после пятидневного ремонта.
Авианосец часто фигурировал в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля в марте. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА, заявил Хегсет
12 мая, 18:37
 
В миреНорфолк (Виргиния)СШАДжеральд ФордПит ХегсетМинистерство обороны СШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала