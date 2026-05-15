Хегсет встретится с командой авианосца "Джеральд Форд" после пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны США Пит Хегсет встретится с командой авианосца "Джеральд Форд" в Норфолке, штат Вирджиния.

Авианосец "Джеральд Форд" вернулся из 11-месячного похода, который был омрачен пожаром и серьезными неисправностями системы канализации.

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет в субботу встретит в Норфолке, штат Вирджиния, экипаж авианосца "Джеральд Форд", возвращающийся из 11-месячного похода, который был омрачен пожаром и серьезными неисправностями системы канализации в ходе операции против Ирана.

"Завтра министр обороны Пит Хегсет отправится на военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния, чтобы встретить около 4500 моряков авианосной ударной группы "Джеральд Р. Форд" и их семьи после 11-месячного развертывания", - говорится в сообщении Пентагона

Ранее в ВМС США сообщали, что в конце марта крупнейший в мире авианосец встал на рейд в хорватском Сплите, возобновив выполнение боевых задач после пятидневного ремонта.