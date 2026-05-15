Врач из Южной Америки назвал главные симптомы хантавируса

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Хантавирус сопровождается такими симптомами, как жар, усталость, ломота в теле, затрудненное дыхание и сепсис, рассказал РИА Новости врач Серхио Де Оливера, работающий на границе Уругвая и Бразилии.
"Симптомы включают жар, усталость, ломоту в теле, затрудненное дыхание, сепсис", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что при неблагоприятном сценарии заболевание может принять тяжелые формы, вплоть до летального исхода.
Вспышка хантавируса Андес – южноамериканской разновидности хантавируса, переносимой грызунами – произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, вышедшем 1 апреля из аргентинской Ушуайи. Выявлены 11 случаев заражения, трое заболевших скончались. ВОЗ считает вероятным, что первый пациент заразился до посадки в Аргентине, после чего на борту могла произойти редкая для хантавирусов передача от человека к человеку.
