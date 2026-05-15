Рейтинг@Mail.ru
Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 15.05.2026
Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников

В КБР пенсионерка передала 9,7 млн руб курьеру, оказавшейся жертвой мошенников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась более 9,7 миллиона рублей, передав их курьеру.
  • Злоумышленники представлялись пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений и убедили ее снять все сбережения.
  • В роли курьера выступала 66-летняя жительница соседней республики, которая также стала жертвой мошенников.
НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась больше 9,7 миллиона рублей, передав их курьеру, которая тоже оказалась жертвой телефонных мошенников, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, жертвой мошенников стала 63-летняя жительница города Прохладного, которой в течение месяца звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений.
Купюры - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Нижегородская школьница отдала мошенникам более 11 миллионов рублей
Вчера, 12:10
"Под предлогом необходимости декларирования денежных средств, злоумышленники убедили пенсионерку снять все свои сбережения и передать их курьеру в Пятигорске. Потерпевшая, доверившись мошенникам, выполнила все их указания и отдала курьеру 9,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в роли курьера выступала 66-летняя жительница соседней республики, которая, в свою очередь, также стала жертвой мошенников, передав им около 3,5 миллиона рублей.
"Позднее ей сообщили, что для возврата ее денег необходимо забрать пакет в Пятигорске и передать его третьим лицам. Женщина выполнила эти указания, не подозревая, что таким образом передает им деньги потерпевшей из Прохладного", - пояснили в МВД.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ, мошенников ищут.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Приморье мошенники похитили почти 20 миллионов рублей у военнослужащих
Вчера, 09:36
 
ПроисшествияПятигорскПрохладныйРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала