Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась более 9,7 миллиона рублей, передав их курьеру.
- Злоумышленники представлялись пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений и убедили ее снять все сбережения.
- В роли курьера выступала 66-летняя жительница соседней республики, которая также стала жертвой мошенников.
НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась больше 9,7 миллиона рублей, передав их курьеру, которая тоже оказалась жертвой телефонных мошенников, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, жертвой мошенников стала 63-летняя жительница города Прохладного, которой в течение месяца звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений.
"Под предлогом необходимости декларирования денежных средств, злоумышленники убедили пенсионерку снять все свои сбережения и передать их курьеру в Пятигорске. Потерпевшая, доверившись мошенникам, выполнила все их указания и отдала курьеру 9,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в роли курьера выступала 66-летняя жительница соседней республики, которая, в свою очередь, также стала жертвой мошенников, передав им около 3,5 миллиона рублей.
"Позднее ей сообщили, что для возврата ее денег необходимо забрать пакет в Пятигорске и передать его третьим лицам. Женщина выполнила эти указания, не подозревая, что таким образом передает им деньги потерпевшей из Прохладного", - пояснили в МВД.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ, мошенников ищут.