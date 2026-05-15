Жительница КБР передала деньги курьеру, тоже оказавшейся жертвой мошенников

НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Пожилая жительница Кабардино-Балкарии лишилась больше 9,7 миллиона рублей, передав их курьеру, которая тоже оказалась жертвой телефонных мошенников, сообщило региональное МВД.

Уточняется, что в роли курьера выступала 66-летняя жительница соседней республики, которая, в свою очередь, также стала жертвой мошенников, передав им около 3,5 миллиона рублей.

"Позднее ей сообщили, что для возврата ее денег необходимо забрать пакет в Пятигорске и передать его третьим лицам. Женщина выполнила эти указания, не подозревая, что таким образом передает им деньги потерпевшей из Прохладного", - пояснили в МВД.