На Камчатке четырех медиков обвинили в смерти роженицы из-за нарушений

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против четырех медицинских работников больницы в Петропавловске-Камчатском, которые, по версии следствия, грубо нарушили стандарты помощи при родах, что привело к гибели роженицы, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По данным следствия, трагедия произошла 3 марта 2025 года. Обвиняемые, нарушив действующие порядки и стандарты оказания акушерской помощи, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности при ведении родов, что повлекло смерть роженицы. В ходе расследования провели комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с привлечением специалистов из другого региона. Допрошены сотрудники больницы, изучена медицинская документация. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
В марте 2025 года СМИ и соцсети на Камчатке сообщали о гибели в родильном отделении больницы № 2 Петропавловска-Камчатского 38-летней Анастасии Никифоровой. В октябре 2025 года глава СК взял расследование дела под личный контроль после обращения вдовца, который считает, что врачи скрыли ошибки, стоившие жизни его жене.
