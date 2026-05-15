02:05 15.05.2026
На Камчатке четырех медиков обвинили в смерти роженицы из-за нарушений

СК завершил расследование дела врачей, которых овинили в смерти роженицы

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке четырех медицинских работников обвиняют в смерти роженицы из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
  • Следствие установило, что медики грубо нарушили стандарты помощи при родах, что привело к гибели роженицы.
  • Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против четырех медицинских работников больницы в Петропавловске-Камчатском, которые, по версии следствия, грубо нарушили стандарты помощи при родах, что привело к гибели роженицы, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", - проинформировало ведомство в Telegram.
По данным следствия, трагедия произошла 3 марта 2025 года. Обвиняемые, нарушив действующие порядки и стандарты оказания акушерской помощи, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности при ведении родов, что повлекло смерть роженицы. В ходе расследования провели комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе с привлечением специалистов из другого региона. Допрошены сотрудники больницы, изучена медицинская документация. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
В марте 2025 года СМИ и соцсети на Камчатке сообщали о гибели в родильном отделении больницы № 2 Петропавловска-Камчатского 38-летней Анастасии Никифоровой. В октябре 2025 года глава СК взял расследование дела под личный контроль после обращения вдовца, который считает, что врачи скрыли ошибки, стоившие жизни его жене.
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)TelegramКамчатка
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
