Минпромторг показал арктические испытания самолета Ил-114

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ в своих каналах в социальных сетях показал кадры прохождения пассажирским региональным самолетом Ил-114-300 испытаний в Арктической зоне.
Машина успешно прошла испытания в Арктике и завершила дополнительный этап сертификационных испытаний. Опытный борт выполнил серию полетов с аэродромов арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Именно там находится самый северный аэродром России. Таким образом, самолет в очередной раз подтвердил, что может выполнять полеты в разных географических широтах, погодных и климатических условиях.
При этом работа по расширению ожидаемых условий эксплуатации самолета будет продолжена в текущем году.
Ранее глава министерства Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил, что летно-технические характеристики машины превосходят все зарубежные аналоги. В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков говорил, что первые три борта планируется передать заказчику до конца текущего года.