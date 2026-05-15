Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг показал арктические испытания самолета Ил-114 - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 15.05.2026

Минпромторг показал арктические испытания самолета Ил-114

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг показал кадры прохождения пассажирским региональным самолетом Ил-114-300 испытаний в Арктической зоне.
  • Самолет успешно прошел испытания и подтвердил способность выполнять полеты в разных географических широтах, погодных и климатических условиях.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ в своих каналах в социальных сетях показал кадры прохождения пассажирским региональным самолетом Ил-114-300 испытаний в Арктической зоне.
Машина успешно прошла испытания в Арктике и завершила дополнительный этап сертификационных испытаний. Опытный борт выполнил серию полетов с аэродромов арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Именно там находится самый северный аэродром России. Таким образом, самолет в очередной раз подтвердил, что может выполнять полеты в разных географических широтах, погодных и климатических условиях.
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Алиханов заявил о превосходстве самолета Ил-114 над зарубежными аналогами
8 мая, 02:54
При этом работа по расширению ожидаемых условий эксплуатации самолета будет продолжена в текущем году.
Ранее глава министерства Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил, что летно-технические характеристики машины превосходят все зарубежные аналоги. В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков говорил, что первые три борта планируется передать заказчику до конца текущего года.
Пассажирский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Путин поинтересовался сроками запуска производства Ил-114-300
7 мая, 14:45
 
РоссияАрктикаНовая ЗемляАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-114-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала