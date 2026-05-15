Министр культуры Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах

МАДРИД, 15 мая - РИА Новости. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил о двойных стандартах из-за решения допустить Израиль к участию в "Евровидении", несмотря на происходящее в Газе.

Ирландия, Исландия, Нидерланды и В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля до участия в конкурсе. Затем Испания Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за этого решения.

Министр напомнил, что Россию не допускают к участию в международных культурных мероприятиях, тогда как Израилю, несмотря на расследование Международного уголовного суда в связи с событиями в Газе, разрешают участвовать в "Евровидении". Испания не принимает такой подход. По словам Уртасуна, культурные мероприятия не должны использоваться для того, чтобы отвлекать внимание от "очень серьезных преступлений на международном уровне".

Министр отметил, что отказ Испании от участия в конкурсе стал трудным решением, поскольку в Испании любят "Евровидение" и ежегодно массово следят за его ходом. Однако, как считает Уртасун, большинство испанцев поддерживают этот шаг, поскольку возмущены происходящим в Газе.

При этом Уртасун заявил, что не намерен критиковать страны, которые решили принять участие в конкурсе. По его словам, ошибочным является именно решение организаторов "Евровидения" допустить Израиль к участию.

"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле . Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.