Министр культуры Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах - РИА Новости, 15.05.2026
15:59 15.05.2026 (обновлено: 17:13 15.05.2026)
Министр культуры Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах

Уртасун: Евровидение применяет двойные стандарты, допуская Израиль к участию

© REUTERS / Lisa LeutnerСцена конкурса песни "Евровидение" в Вене
Сцена конкурса песни "Евровидение" в Вене
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр культуры Испании Эрнест Уртасун обвинил Европейский вещательный союз в двойных стандартах из-за решения допустить Израиль к участию в «Евровидении».
  • Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в «Евровидении» в 2026 году из-за решения допустить Израиль.
  • Уртасун заявил, что культурные мероприятия не должны использоваться для того, чтобы отвлекать внимание от «очень серьезных преступлений на международном уровне».
МАДРИД, 15 мая - РИА Новости. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил о двойных стандартах из-за решения допустить Израиль к участию в "Евровидении", несмотря на происходящее в Газе.
В декабре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) принял решение в пользу допуска Израиля до участия в конкурсе. Затем Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в 2026 году из-за этого решения.
"Европейский вещательный союз применяет здесь двойные стандарты, разрешая участвовать Израилю, который совершает геноцид в Газе и в отношении которого, должен напомнить, Международный уголовный суд ведет расследование по очень тяжким преступлениям в Газе", - сказал он в интервью Euronews.
Министр напомнил, что Россию не допускают к участию в международных культурных мероприятиях, тогда как Израилю, несмотря на расследование Международного уголовного суда в связи с событиями в Газе, разрешают участвовать в "Евровидении". Испания не принимает такой подход. По словам Уртасуна, культурные мероприятия не должны использоваться для того, чтобы отвлекать внимание от "очень серьезных преступлений на международном уровне".
Министр отметил, что отказ Испании от участия в конкурсе стал трудным решением, поскольку в Испании любят "Евровидение" и ежегодно массово следят за его ходом. Однако, как считает Уртасун, большинство испанцев поддерживают этот шаг, поскольку возмущены происходящим в Газе.
При этом Уртасун заявил, что не намерен критиковать страны, которые решили принять участие в конкурсе. По его словам, ошибочным является именно решение организаторов "Евровидения" допустить Израиль к участию.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
