Рейтинг@Mail.ru
Аракчи рассказал, когда нормализуется ситуация в Ормузском проливе - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 15.05.2026 (обновлено: 15:09 15.05.2026)
Аракчи рассказал, когда нормализуется ситуация в Ормузском проливе

Аракчи: ситуация в Ормузе нормализуется после окончания агрессии против Ирана

© REUTERS / Adnan AbidiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Adnan Abidi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ситуация в Ормузском проливе нормализуется, как только закончится агрессия против Ирана.
  • Он отметил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме тех, которые враждуют с Ираном.
ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе нормализуется, как только агрессия против Ирана закончится, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Очевидно, что ситуация не такая, как раньше, но как только агрессия закончится, я уверен, что все вернется к нормальным условиям, мы примем меры для безопасного судоходства всех судов через Ормузский пролив вместе с Оманом", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.
Он также отметил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме тех, которые враждуют с Ираном.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Силуанов рассказал, к чему приведет ситуация в Ормузском проливе
13 мая, 01:39
 
В миреОрмузский проливИранАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала