Аракчи рассказал, когда нормализуется ситуация в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Ситуация в Ормузском проливе нормализуется, как только агрессия против Ирана закончится, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Очевидно, что ситуация не такая, как раньше, но как только агрессия закончится, я уверен, что все вернется к нормальным условиям, мы примем меры для безопасного судоходства всех судов через Ормузский пролив вместе с Оманом", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.
Он также отметил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме тех, которые враждуют с Ираном.