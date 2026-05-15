Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки

Вашингтон рассчитывает изъять у Тегерана обогащенный уран.

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану разрушительными последствиями, если республика откажется от соглашения с США.

« "Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать", — сказал он в интервью Fox News

Трамп также выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут получить обогащенный уран из ИРИ. По его мнению, эти материалы могут быть погребенными под землей, но он все равно предпочел бы их изъять.

Кроме того, политик пригрозил новыми бомбардировками иранских ядерных объектов, чтобы, как он считает, сделать доступ к урану невозможным.

Ранее в пятницу американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором упомянул конфликт с Тегераном и написал, что "продолжение следует", не уточнив характер будущих действий.

Глава Белого дома ранее подчеркивал, что перемирие с Ираном продолжается. По его словам, стороны ведут переговоры, которые проходят хорошо.