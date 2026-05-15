19:19 15.05.2026
Использование искусственного интеллекта ускоряет процессы в юриспруденции

Михаил Дорофеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в юриспруденции и банковской сфере ускоряет процесс работы и автоматизирует рутинные задачи, сообщил РИА Новости заместитель председателя ПАО "Банк ПСБ", кандидат юридических наук Михаил Дорофеев.
В эти дни в Москве проходит XIII Московский инновационный юридический форум (МИЮФ–2026). Среди тем, которые обсуждают, – правовое регулирование ИИ, технологическое лидерство, цифровая трансформация юриспруденции и защита данных.
"Когда мы говорим о применении искусственного интеллекта в юриспруденции, надо понимать, что ИИ является лишь инструментом, базой данных для работы, агрегатором сведений из разных источников. И даже в этом случае существует опасность – информация, сгенерированная ИИ, требует обязательного контроля человеком. И в банковском деле, и в юридических вопросах использование ИИ ускоряет рабочие процессы и автоматизирует рутину", – заявил Дорофеев.
При этом спикер отмечает, что в правоприменительной практике уже проявлялись последствия активного и не всегда обоснованного использования искусственного интеллекта.
"Например, генеративные модели могут придумывать несуществующие судебные прецеденты, нормы права или искажать факты. При этом, важно понимать, что, если ИИ подготовит ошибочный иск или договор, ответственность будет нести не нейросеть, а конкретный юрист", – сказал Дорофеев.
Зампред банка отметил, что правовое регулирование искусственного интеллекта – тема номер один.
"Индустрии еще предстоит оценить факторы риска, разработать алгоритмы поведения и зафиксировать нормы использования нейросетей в таком важном направлении как юриспруденция", – констатировал топ-менеджер.
