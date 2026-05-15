Льготная ипотека в новых регионах останется до конца СВО, заявил Хуснуллин

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Льготная ипотека в новых регионах будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции, задача - обеспечить жильем жителей новых регионов, а также создать возможности для переезда туда из других субъектов, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%", - сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, как долго, по его мнению, ставка под 2% на ипотеку должна действовать в новых регионах.

Как отметил вице-премьер, первостепенная задача - "обеспечить жильем жителей новых регионов", потому что у многих оно было повреждено или давно не ремонтировалось капитально.

"Вторая задача: нам все-таки важно, чтобы в этих регионах жило большее количество людей. Например, Краснодарский край - сегодня он прирастает по населению. Одна из причин, почему там активно так строится жилье - туда население переезжает с других регионов России . И мы считаем, что новые регионы после окончания СВО, туда люди точно поедут, там хороший климат, там все-таки море, два моря, Черное и Азовское море . Если экономика нормально будет работать, а она будет работать нормально, значит, мы видим там большой рост жилищного строительства", - подчеркнул Хуснуллин.

В этой связи, отметил вице-премьер, льготная ипотека в новых регионах дает гарантии для инвесторов и покупателей жилья.

XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества . Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.